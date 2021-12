Saint-Jouin-Bruneval. Opération déminage près du Havre

Un bloc de défense côtière pouvant contenir une charge explosive et un obus de 270 cm ont été découverts dernièrement sur la plage de Saint-Jouin-Bruneval, près du Havre (Seine-Maritime). Le Groupe des plongeurs-démineurs de la Marine nationale de Cherbourg (Manche) interviendra ce mercredi 15 novembre 2017 à partir de 13h. L'opération nécessitera la mise en place d'un périmètre de sécurité de 800 mètres.

La circulation des véhicules et des piétons sera interdite dans le périmètre de protection. Les habitants ne seront pas obligés d'évacuer leur habitation et ils devront rester confinés avec les fenêtres ouvertes et les volets fermés.

Il y aura également un périmètre de sécurité en mer de 1 200 mètres, interdisant toute activité nautique et une zone d'interdiction de survol de 800 mètres d'altitude.

L'opération devrait se terminer vers 17h.

