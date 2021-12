Concert . Julien Doré revient au Zénith de Caen

Julien Doré repart en tournée et s'arrête à nouveau au Zénith pour enchanter une fois de plus son public. Une nouvelle occasion de découvrir l'univers de ce chanteur dont l'écriture poétique est unique. Julien Doré, sur scène, c'est aussi l'énergie et le partage avec son public. Son album &, quadruple platine avec plus de 400 000 albums vendus, est un hymne au voyage qui invite au rêve, à danser et où chacun peut s'approprier ses mélodies. Écrit en pleine nature, cet album est un retour aux sources pour le chanteur.

Un véritable moment de partage !

Fermez les yeux et laissez vous emporter par cette voix enveloppante, envoûtante et détonante sur des mélodies nostalgiques mais aussi sur des titres plus dansants comme Coco Caline. La scène pour Julien Doré, c'est "la cerise sur le gâteau", un vrai moment de partage avec son public.

Pratique. Vendredi 24 novembre à 20h au Zénith.Tarifs de 32 à 49 €. Infos sur www.zenith.fr