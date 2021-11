terroir. De nouveaux clients pour le foie gras de Normandie

Avec les huîtres, il est un incontournable sur les tables des réveillons: le foie gras se produit aussi en Normandie, où l'on compte une quinzaine d'élevages répartis sur la région.

Une production multipliée par trois

À l'approche des fêtes de fin d'année, la production se fait de plus en plus dense. A l'élevage de La Fraserie par exemple, situé près de Bricquebec dans la Manche, elle est multipliée par trois à partir de la mi-novembre et jusqu'au 31 décembre, comme l'explique Alain Langlois, le patron de l'exploitation:

Alain Langlois Impossible de lire le son.

L'impact de la grippe aviaire

En raison des abattages sanitaires qu'ont subi les exploitations du sud-Ouest en prévention de la grippe aviaire, Alain Langlois reçoit cette année des demandes de nouveaux clients. "Des comités d'entreprise de région parisienne ou de la Normandie, qui achetaient habituellement dans le Sud-Ouest, se retournent vers les producteurs de la région".

Alain Langlois Impossible de lire le son.

D'ici la mi-décembre, l'association Fermiers des becs, qui regroupe les producteurs normands, organise dix marchés aux foies gras dans toute la région. Ceux du Neubourg, dans l'Eure, sont particulièrement prisés des clients parisiens.

