Energisant . Flavia Coelho à la MDU de Mont-Saint-Aignan

La chanteuse Brésilienne Flavia Coehlo présente à la MDU son dernier album publié en octobre 2016: un univers gorgé de soleil et des mélodies terriblement dansantes!

Une étoile montante

Native de Rio de Janeiro, Flavia Coelho a le rythme dans le sang. Quand elle débarque en France en 2006, elle parvient rapidement à se faire un nom avec son charme désarmant, ses mélodies suaves et rythmées et sa joie de vivre communicative. Après avoir remporté la 5e édition du tremplin musical Génération réservoir, elle enchaîne alors les succès. Bossa Muffin, son premier album publié en 2011, est rapidement suivi par Mundo Meu en 2014 et c'est actuellement son troisième album qu'elle présente sur scène, Sonho Real. Autrement dit : rêve réel. Tout un programme!

Au service de la joie

Flavia se joue des barrières des genres, elle n'aime décidément pas les étiquettes. Sous le vaste étendard de la world musique, elle vogue aisément du ska au forro, du dub à la bossa, tant qu'elle peut diffuser sa bonne humeur. Si son premier album avait des accents electro hiphop ou baile funk, pour Sonho Real elle puise son inspiration dans le forro brésilien dont on reconnait le rythme dans Se ligué, Parasa ou Na favela, alors que Leidi est d'influence ska et qu'elle cite le reggae dub dans Nada perdi et Geral. Les rythmes sont dansants, les cuivres chaleureux. Teintée de soleil et de douceur, elle joue de ses charmes et nous entraine dans son rêve !

Pratique. Mardi 21 novembre à 20h. MDU à Mont St Aignan. Tarifs 5 à 15€. 02 32 76 93 01

