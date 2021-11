Gruchet-le-Valasse. Un salon de créateurs à l'Abbaye du Valasse

Les Créateurs à l'Abbaye font leur retour les 11 et 12 novembre 2017 à l'Abbaye du Valasse à Gruchet-Le-Valasse près de Bolbec. C'est l'association Création culture en Pays d'Auge qui a invité une trentaine d'artisans créateurs. L'exposition-vente propose des bijoux, de la décoration ou encore des accessoires. L'association a choisi les artisans pour leur originalité dans leur travail. Écoutez Dominique Laborde, chargée de l'exposition:

Les Créateurs à l'Abbaye proposent trois univers: la mode (vêtements, accessoires et bijoux), la maison (mobilier, luminaires, accessoires déco, art de la table, céramique, verrerie et textile) et la galerie (sculptures et objets métiers d'art).

Les Créateurs à l'Abbaye à l'Abbaye du Valasse (Gruchet-Le-Valasse) – 11 et 12 novembre 2017 – 10h30 à 18h00 – Entrée libre

