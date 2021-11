Cherbourg. A Cherbourg, des détenus montent sur scène pour un cabaret hip-hop

Légendes intimes, c'est le titre du "cabaret hip-hop" présenté mardi 7 novembre 2017 au Vox, à Cherbourg-en-Cotentin. Sur scène, des détenus se mêlent aux comédiens amateurs et professionnels. Pour quelques heures ils ont pu quitter la maison d'arrêt pour faire du théâtre, grâce à un partenariat entre la scène nationale Le Trident et le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (Spip).

De la musique et des mots

Avant cette représentation, le travail s'est découpé en deux phases : l'écriture et l'interprétation. Dès le mois de septembre, le metteur en scène Yann Dacosta a rencontré des détenus volontaires. Sur des musiques composées par les artistes locaux PXL et le Langage des feats, ils ont couché des mots.

L'errance, l'amour, la soif de liberté... Les participants ont livré des histoires pour beaucoup très personnelles. Comme Patrick*, qui a écrit sur sa crainte de replonger à sa sortie de prison, en s'inspirant du Monopoly.

"Sorti de la case prison, enfin libre, jeter les dés sans savoir ou aller... Rejeter les dés, rejouer, piocher la carte chance. Passer par la case Nouveau départ..."

Parmi les onze détenus qui ont travaillé sur le projet, Manuel*. "On écrit pour nous, mais c'est un travail de groupe, car on échange beaucoup. Étonnement, c'est venu assez facilement. Peut-être que c'est dû à l'enfermement". Lui a choisi d'écrire sur sa compagne.

"Sur un rythme de flamenco, on ira danser. Mes mains sont attachées. Demain, les nôtres seront liées."

Yann Dacosta, metteur en scène de la compagnie Le Chat Foin, et son équipe, ont apporté des idées de champs lexicaux, de vocabulaire. Ils ont ensuite travaillé avec les détenus pour les aider à déclamer les textes, à les chanter pour certains. "Je trouve ça beau que notre mission d'artiste soit d'aller chercher une part de poésie chez des gens momentanément exclus de la société".

Quatre détenus sont montés sur scène ce mardi 7 novembre, pour donner la réplique aux comédiens amateurs de la compagnie l'Estran. Au total, ils sont onze à avoir participé au projet.

BONUS AUDIO - La Normandie bouge : des détenus sur scène à Cherbourg

La Normandie bouge - Des détenus sur scène à Cherbourg Impossible de lire le son.

*les prénoms ont été changés

A LIRE AUSSI.

Caesar Souamy promeut le hip-hop

Rap et littérature, Gaël Faye excelle sur toute la ligne