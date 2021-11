Tennis: Federer avec Zverev, Nadal avec Thiem au Masters

En plus de l'Espagnol Nadal, assuré de conserver le trône de N.1 mondial quels que soient ses résultats à Londres, et de l'Autrichien Thiem (N.4), le Bulgare Grigor Dimitrov (N.6) et le Belge David Goffin (N.7) figurent dans le "groupe Pete Sampras".

Le Croate Marin Cilic (N.5) et l'Américain Jack Sock (N.8), qui a décroché le dernier billet grâce à son titre au Masters 1000 de Paris dimanche, ont eux été versés dans le "groupe Boris Becker" avec le Suisse Federer (N.2) et l'Allemand Zverev (N.3).

Nadal, en quête d'un premier trophée à Londres, n'est pas certain de pouvoir participer en raison d'une blessure au genou droit qui s'est réveillée la semaine dernière lors Masters 1000 de Paris-Bercy où il a dû déclarer forfait avant les quarts de finale.

"Il était préoccupé et on a fait une série d'examens mais rien de grave n'a été décelé aux tendons. Nous allons lancer un traitement de façon à ce qu'il puisse poursuivre un travail musculaire (...) afin qu'il puisse aller à Londres comme il le désire", a indiqué mardi Angel Ruiz Cotorro, le médecin personnel du champion de Roland-Garros et de l'US Open.

"Il faut toujours être optimiste mais également réaliste face à cette situation à l'issue d'une saison extraordinaire. Il faut être prudent. La santé prime", a insisté le Dr Cotorro.

Federer, qui a fait l'impasse sur le tournoi de Paris-Bercy pour ménager son dos avant le "tournoi des maîtres", détient le record de victoires dans la compétition avec six titres (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011). Le Suisse s'était qualifié pour quatre autres finales en 2005, 2012, 2014 (non jouée car blessé au dos) et 2015.

Il doit débuter dimanche face à Sock (14h00 locales, 15h00 françaises). Zverev et Cilic s'affronteront le même jour (20h00 locales, 21h00 françaises).

Nadal doit effectuer son entrée face à Goffin lundi (20h00 locales, 21h00 françaises) après le premier simple de la journée opposant Thiem à Dimitrov (14h00 locales, 15h00 françaises).

Composition des groupes:

Groupe "Pete Sampras": Nadal (ESP/N.1), Thiem (AUT/N.4), Dimitrov (BUL/N.6), Goffin (BEL/N.7)

Groupe "Boris Becker": Federer (SUI/N.2), A.Zverev (GER/N.3), Cilic (CRO/N.5), Sock (USA/N.8)

