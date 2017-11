Des dessins pour la paix à l'Université de Caen

Jusqu'au vendredi 24 novembre 2017, la Maison des Langues et de l'International de l'Université de Caen (Calvados) accueille l'exposition "Dessins pour la Paix" de l'association Cartooning for Peace.

La Maison des langues de l'université de Caen (Calvados) accueille jusqu'au vendredi 24 novembre 2017 Dessins pour la paix.;Cette exposition conçue par Plantu se présente sous la forme de 11 panneaux illustrés par des dessinateurs et caricaturistes du monde. Ce qui fait l'originalité de ce projet? Il s'agit d'une exposition itinérante et pédagogique qui s'inscrit dans un projet éducatif. Elle donnera par ailleurs lieu à des projets portés par les enseignants en Français langue étrangère: les étudiants pourront ainsi travailler sur les 11 thématiques au travers d'activité autour des dessins de presse exposés.

Des thèmes multiples et d'actualité!

Pour nourrir la réflexion, les travaux de dessinateurs ont été sélectionnés sur des thématiques variées et on ne peut plus actuelles! Parmi ces thèmes, celui de la question "Peut on rire de tout?" ou bien "le rôle d'internet" ou encore le "racisme". Bien évidemment, cette exposition met en avant la liberté d'expression qu'elle soit sous la forme de la parole ou du dessin. Un moyen de sourire sur des problèmes de société.

Pratique. Jusqu'au 24 novembre 2017. Maison des Langues et de l'International de l'Université de Caen.

