Caen. Hockey sur glace : Les Drakkars de Caen et Luc Chauvel dans la tourmente

Les Drakkars de Caen (Calvados) traversent une crise sportive comme ils n'en ont que très rarement connu en Division 1 et sont 13e et avant-derniers du championnat avant de recevoir Dunkerque (Nord) ce samedi 11 novembre 2017.

Trouver des solutions

Alors que l'objectif du club est de remonter en Ligue Magnus dans les 5 ans, les play-offs semblent déjà très loin pour l'équipe de Luc Chauvel, qui reconnaît sa responsabilité : "On a changé pas mal de joueurs depuis l'année dernière mais on a toujours les mêmes problématiques. Je me remets en cause tous les jours par rapport à ce que je peux mettre en place, mon discours et ma manière d'être. On a un projet en place avec les dirigeants, je ferai tout pour le défendre mais il faut qu'on trouve des solutions."

Enfant du club ou il a été formé et joué 9 saisons, Luc Chauvel est l'entraîneur des Drakkars depuis 2012. Sous sa houlette, les Drakkars sont descendus de Ligue Magnus en 2015. Depuis, des problèmes financiers ont empêché Caen d'avoir un effectif stable afin de remonter.

A LIRE AUSSI.

Hockey sur glace. Triste fin de saison pour les Caennais

Hockey sur Glace : Caen revient victorieux de Briançon (4-5)

Hockey sur glace. Cholet-Caen (3-2) : la revanche n'est pas au rendez-vous

Face au mur, entre le Mexique et les Etats-Unis

Ligue 1 - Nancy: le grand bond en avant avec les Chinois