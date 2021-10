Camp anti-nucléaire à Valognes fin novembre

Un train de déchets radiocactifs Castor (Cast for Storage and Transport Of Radioactive Material) doit notamment quitter Valognes le 24 novembre. Selon le communiqué, "Cet appel est porté par le collectif Valognes Stop Castor, collectif nationalement constitué d'associations, de collectifs, de groupes et d'individus ayant la volonté de relancer effectivement et dans la durée la lutte contre le nucléaire. Le camp de Valognes sera une tentative réaliste de bloquer effectivement l'industrie nucléaire française."