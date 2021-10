A l'arrivée, les hommes de Patrice Carteron ont perdu trois fois et se positionnent, après 12 journées, comme l'équipe ayant subi le plus de défaites (sept) et encaissé le plus de buts (25) en Ligue 1. 17ème, les Dijonnais sont aux portes de la zone rouge avant de se rendre à Caen, dimanche 6 novembre (17h).