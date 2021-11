One-man-show. Le one-man-show de Sellig, Episode 4, à Maromme

Sellig se produit sur la scène de l'espace Beaumarchais à Maromme (Seine-maritime) pour Episode 4, un one-man-show divertissant et bon enfant destiné à toute la famille ce samedi 18 novembre 2017.

Quel est le genre d'humour que vous affectionnez?

"Je revendique un humour familial. J'aime le style de Bourvil et de Funès : des comiques que mon grand-père m'a fait découvrir. C'est un type d'humour qui s'adresse à toutes les générations et qui ne sombre jamais dans la vulgarité. Je ne pratique pas le cynisme, je ne donne pas de leçon. C'est du divertissement pur. Je veux juste que mon public oublie ses soucis. On pense parfois que le rire est futile, je crois au contraire que le rire est très puissant, qu'il peut libérer!"

Quels sont les sujets qui vous inspire?

"Je m'inspire du quotidien. Ce sont des situations que j'ai vécues à 98 % ou dont j'ai été témoin : un déménagement qui tourne au vinaigre, les sorties ennuyeuses des dimanches après midi en famille ; des situations du quotidien que nous avons tous vécu un jour ou l'autre. Dans mes spectacles j'évoque souvent la vie de mon beau-frère et ma soeur que j'affectionne particulièrement et qui m'ont d'ailleurs inspiré mes livres. Ce sont des gens simples de la classe moyenne, à travers leurs histoires tout le monde s'y retrouve. Dans l'Episode 4, je compose aussi un conte de fées délirant inspiré par les pubs, je parle de la folie des transports ferroviaires en période de vacances que je compare à un sport extrême."

Comment s'organise ce spectacle?

"Mon spectacle est une succession de sketches, de tranches de vie. Même si le noir entre les sketches n'est plus dans l'air du temps, j'aime utiliser cette façon de rythmer le spectacle. C'est une pause entre deux humeurs, entre deux univers. Cela permet de décliner des thématiques très variées. Chaque spectateur y trouve son compte, si un sketch a déplu un autre pourra lui parler d'avantage. La forme elle-même varie. J'alterne stand-up et narration, c'est-à-dire, que je m'adresse parfois directement au public parfois non. Je ne veux pas me cantonner à un genre."

Le spectacle s'appelle simplement Épisode 4, d'où vient ce titre?

"Ce n'est pas simple de baptiser un spectacle et c'est souvent réducteur. Quand mon premier one-man-show a été produit par Anne Roumanoff, sa sortie coïncidait avec la sortie tant attendue de l'épisode 1 de Star Wars alors c'est un simple clin d'oeil en tant que fan. Naturellement, les one-man-show suivants ont trouvé leur titre."

Pratique. Samedi 18 novembre à 20h30. Espace culturel Beaumarchais à Maromme. Tarif 28€. www.theatrealouest.fr

