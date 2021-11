Carpiquet. Le Normandie Caen Voltige veut rester au top

Section de l'Aéro-Club de Caen (Calvados), le Normandie Caen Voltige est l'un des meilleurs clubs français dans cette discipline toujours agréable à regarder. Composée de 9 membres qui s'entraînent environ 200 heures par an dans deux avions, un monoplace et un biplace, l'équipe dispute des compétitions de mai à septembre. La voltige fonctionne comme le patinage artistique : les concurrents présentent un programme avec des figures devant des juges qui attribuent des points.

Entraînements dans les cieux de Carpiquet et Saint-Contest

"On s'entraîne toute l'année, souvent le samedi à Carpiquet et Saint-Contest, c'est d'ailleurs parce que j'habite en dessous que j'ai découvert la voltige et eu envie d'en faire !" explique Clément Hubert l'un des pilotes. L'équipe cherche toujours de nouveaux membres pour atteindre ses objectifs de gagner le championnat de France par équipes et d'avoir un pilote en équipe de France chaque année. Les heures de vol en compétition sont par ailleurs offertes aux Caennais par leurs sponsors Porsche Caen et Factem Bayeux. "C'est beaucoup moins cher que l'on peut penser de faire de la voltige" assure le jeune pilote.

Pratique. Aérodrome de Caen-Carpiquet. Tél : 02 31 26 52 00