Pourtant les Caennais avaient ouvert le score dès la 13’ minute de jeu par Thomas Heurtaux. Cinq minutes plus tard, Benjamin Nivet se faisait expulser et Paris égalisait sur pénalty. Derrière Caen allait jouer à 10 contre 11 pendant plus d’une heure. A l’issue de la rencontre, le défenseur Thomas Heurtaux ne cachait pas sa déception. Ecoutez sa réaction dans notre player...