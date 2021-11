Hors Normandie. Sabrina remporte un Casque de Réalité Virtuelle (Polaroïd) et des Jeux Asmodée dans le HIT-Quiz

Du Lundi 30 Octobre au Vendredi 3 Novembre, jouez au HIT QUIZ avec Fréd. Le meilleur candidat de la semaine obtient le "Disque d'Or". S'il arrive à le conserver jusqu'au vendredi, il remporte tout un pack de cadeaux comprenant…:



Un casque de réalité virtuelle de la marque Polaroïd!

La réalité virtuelle à portée de main!

Un encombrement réduit, et un poids plume.

Découvrez l'univers saisissant de la réalité virtuelle grâce à ce casque VR Polaroïd complet, sa conception le rend confortable grâce à des mousses épousant la forme du visage et robuste avec un bon maintien.

Le casque Polaroïd VR s'utilise très simplement en insérant votre propre Smartphone Android ou Iphone, dans la visière amovible du casque.

Ce dernier est équipé de deux lentilles de haute qualité vous assurant une vision claire et détaillée.

Applications 3D et VR: Le casque VR est compatible aussi avec le drone Polaroid Falcon. Vous pourrez ainsi visualiser des images de vol en direct et expérimenter la réalité virtuelle avec votre drone en mode FPV!



Le jeu de société Time's up Celebrity (ASMODEE)

Time's Up Celebrity: 220 cartes et 440 personnages à deviner et faire deviner, en trois phases:

1- décrire le personnage le temps d'un sablier,

2- décrire un personnage avec un seul mot,

3- Mimer le personnage!

Un jeu pour toute la famille, adultes et enfants réunis!



Le jeu de société Dooble des Marques (ASMODEE)

Le n°1 du jeu d'observation et de rapidité revisite les marques! Découvrez des symboles familiers: Carambar, IKEA, BIC, TOTAL, Kinder… Un nouveau thème encore plus fou!



Fil de la Compétition :

Lundi :

17h30 - Alexandra (Lignières-Orgères - 53) - 6 Bonnes Réponses. -DISQUE D'OR-

HIT QUIZ - Lundi 17h30 - Alexandra Impossible de lire le son.



Mardi :

17h30 - Mélanie (Villiers-Fossard - 50) - 7 Bonnes Réponses. -DISQUE D'OR-

HIT QUIZ - Mardi 17h30 - Mélanie Impossible de lire le son.

19h30 - Elvis (Saint Siméon - 61) - 8 Bonnes Réponses. -DISQUE D'OR-

HIT QUIZ - Mardi 19h30 - Elvis Impossible de lire le son.



Mercredi :

17h30 - Marine (Créances - 50) - 2 Bonnes Réponses.

HIT QUIZ - Mercredi 17h30 - Marine Impossible de lire le son.

19h30 - Romain (Rouen - 76) - Répondeur... ! 0 Point !



Jeudi :

17h30 - Marion (Caen - 14) - 6 Bonnes Réponses.

HIT QUIZ - Jeudi 17h30 - Marion Impossible de lire le son.

19h30 - Stéphanie (Domfront - 61) - 6 Bonnes Réponses

HIT QUIZ - Jeudi 19h30 - Stéphanie Impossible de lire le son.



Vendredi :

17h30 - Sabrina (Trévières - 14) - 8 Bonnes Réponses -DISQUE D'OR-

HIT QUIZ - Vendredi 17h30 - Sabrina Impossible de lire le son.

19h30 - Finale entre Elvis et Sabrina - Victoire de SABRINA - 10 POINTS

HIT QUIZ - Vendredi 19h30 - FINALE Impossible de lire le son.



Vous voulez tenter votre chance?

Pour jouer, inscrivez-vous par SMS.

Envoyez le code: FRED au 7.11.12 (0,65€/message - 2 SMS pour s'inscrire). Si vous êtes sélectionné, répondez à un maximum de questions en 45 secondes, et faites en sorte de conserver le disque d'or jusqu'au Vendredi 3 Novembre!

Bonne Chance!

A LIRE AUSSI.

HIT QUIZZ - Céline de Saint-Lô gagne le jeu PES-2018.

HIT QUIZZ - Laura de Sainte-Cécile remporte l'iPod Nano 16Go (Pink)