Football (National 3) : Derby seino-marin entre le FC Rouen et le FC Dieppe

Dimanche 29 octobre 2017, le FC Rouen (Seine-Maritime) reçoit le FC Dieppe au stade Robert Diochon pour le compte de la 7è journée de National 3 pour un match qui débutera à 15h.

Qualifiés la semaine passée pour le 7e tour de Coupe de France, les Diables Rouges du FC Rouen reprennent la route du championnat dimanche 29 octobre 2017 avec la réception du FC Dieppe pour le compte de la 7e journée de National 3.

Rouen ne peut plus prendre de retard

Vainqueur de Dives-Cabourg 3-1 lors de la dernière journée, les Rouges et Blancs qui pointent à la 8e place du classement tenteront de battre dans ce derby seinomarin l'équipe de Dieppe fraîchement reléguée de l'ancienne CFA et qui se présente comme un candidat sérieux à la remontée au niveau supérieur avec aujourd'hui un bilan de trois victoires et trois nuls qui la place en 3e position.

Un match qui permettrait aux joueurs de Manu Abreu en cas de victoire, de remonter dans la première partie de tableau.

La 7e journée :

Samedi 28 octobre : Pacy-Dives (16h), Gonfreville-Saint-Lô, Mondeville-Évreux, Alençon-Avranches B, Bayeux-QRM B (18h), dimanche 29 octobre : Rouen-Dieppe et Caen B- Oissel (15h).

A LIRE AUSSI.

Football (N1, N2, N3) : Cascade de buts en Normandie !