Sortie de discothèque : la soirée avait dégénérée

Eméchés, ils continuent à leur sortie, avenue Henry Chéron, où ils s’en prennent aux rétroviseurs latéraux des voitures garées le long du trottoir. Une douzaine de véhicules plus tard, les forces de l’ordre interviennent et mettent fin à ce vandalisme gratuit.

Jeudi 27 octobre, M., C. et N. répondaient de leurs actes devant le tribunal correctionnel de Caen. Pourquoi ont-ils agi ainsi ? Une avocate hasarde : “Ils avaient trop bu et ont perdu la tête”. Les deux plus jeunes n’ont pas d’antécédents, sauf un avertissement pour l’un d’entre eux. N., le plus âgé, et le plus alcoolisé des trois, invoque une dépression suite à un accident du travail lui valant un taux de 20% d’Incapacité permanente partielle (IPP), et de ce fait la perte de son travail.

En définitive, les trois comparses ont tous été condamnés à six mois d’emprisonnement avec sursis. Ils devront 20€ de dommages et intérêts à l’un des propriétaires de véhicule. Par ailleurs, deux compagnies d’assurances se sont constituées parties civiles après avoir indemnisé leurs clients : la note risque donc de s’alourdir prochainement pour les trois prévenus !