Cherbourg. Bernard Cazeneuve l'affirme à nouveau : il ne prendra pas la tête du PS

"Il n'en est pas question une minute[...] Je pense qu'il faut qu'il y ait une nouvelle génération ". Les choses ont le mérite d'être claires. L'ancien député-maire de Cherbourg (Manche), dernier premier ministre de François Hollande, a confirmé, jeudi 26 octobre 2017, qu'il ne serait pas le prochain premier secrétaire d'un Parti socialiste à l'agonie.

Au coeur d'une rencontre avec les lecteurs de son livre, l'ancien premier ministre a répondu à quelques médias, présent dans la librairie parisienne du boulevard Saint-Germain, dans laquelle il se trouvait. La réponse est courte, nette et précise. Plus qu'une réponse, c'est une confirmation que le Manchois, n'a plus l'intention d'être sur le devant d'une scène politique.

Vendredi 27 octobre 2017, invité par C News, Bernard Cazeneuve a confirmé des propos qu'il avait déjà tenus il y a de ça plusieurs mois.

