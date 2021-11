Hors Normandie. [REPLAY] - Bigflo & Oli en interview sur Tendance Ouest

Les deux frères toulousains étaient les invités de Tendance Ouest à l'occasion de leur concert jeudi 26 octobre 2017 au 106 de Rouen (Seine-Maritime). Un bon moment pour tenter de les connaître, en apprendre plus sur leurs débuts, leur philosophie et leur jeune mais pourtant fulgurante carrière.

Fils de musicien, les deux frères ont été bercés par la salsa de leur papa. Ce qui n'était pas prévu arriva : Bigflo & Oli découvrent le rap. En 2011, ils participent aux Rap Contenders, ces clashes sur scène à la manière d'Eminem dans "8 Mile".

Très présents sur les réseaux sociaux, les deux frères ont lancé depuis peu leurs "vlogs". Des vidéos postées pour raconter leurs aventures, les coulisses de leur tournée, leur quotidien...

L'album fonctionne fort

Qui est le plus exigeant, celui qui s'énerve le plus vite ? Celui qui a le plus souvent le dernier mot ? Et surtout... qui bat l'autre à FIFA ?

"- C'est moi"

"- Non c'est moi"



Autant de questions auxquelles nous avons eu les réponses, écoutez.

L'album fonctionne fort, et malgré le succès, les deux frères tiennent à garder les pieds sur terres. "On vit toujours à Toulouse... On a les mêmes potes, on fait les mêmes soirées, ça nous aide à se refroidir un peu"

Sur l'album, Bigflo & Oli ont chanté "Papa" avec leur père. Une manière de rester connecté avec la vraie vie.

