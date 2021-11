Hors Normandie. Votre horoscope, signe par signe, du samedi 28 octobre

Bélier

Vous serez confronté aux révoltes d'enfants alors que vous aimeriez bien vivre autre chose. Votre décor quotidien vous paraît bien terne.

Taureau

Faites-la plus grande attention à ne pas tomber dans un piège et surtout celui de pécher par naïveté et vous faire escroquer par excès de compassion.

Gémeaux

Vous aurez l'impression de faire marche arrière à cause d'une situation financière un peu difficile. Il serait important d'en parler pour évaluer objectivement l'état.

Cancer

Vis-à-vis de projets professionnels à venir, l'angoisse est curieusement votre carburant. Vous avez des difficultés à tenir en place. Du calme s'il vous plaît.

Lion

Vous tenez à demeurer à l'écart, être en quelque sorte un objet mystérieux. Votre émancipation demeure sous d'autres latitudes.

Vierge

Vous aimeriez une grande infusion de bonheur. Même pour peu de temps. Partager des émotions, des gestes qui vous manquent parfois.

Balance

Halte aux préjugés. C'est un virus ravageur qui vous permet d'avoir faussement la paix. Vous en aurez la preuve aujourd'hui.

Scorpion

Journée plutôt agréable avec son lot de petits détails à régler assez rapidement. Peut-être quelques agacements mais rien de bien méchant.

Sagittaire

Vous serez révolté face à certaines maltraitances insidieuses vis-à-vis des plus faibles. Vous avez toujours le chic pour être le témoin du pire.

Capricorne

Vous demeurerez toute votre existence dans votre quête effrénée d'affection. Ce n'est pas de l'instabilité mais simplement vouloir toujours plus.

Verseau

Arrêtez de matraquer le triste slogan " tous les mêmes ". Il y a toujours l'exception qui confirme la règle que vous allez bientôt rencontrer. Patience!

Poissons

Vous vous sentez parfois très maladroit surtout lorsqu'il s'agit d'aller vers l'autre. Vous avez toujours peur de souffrir et pire du ridicule.