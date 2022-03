La fièvre du Cabaret à Paris

La comédie musicale Cabaret est de retour à Paris. Présentée pour la première fois à Broadway en 1966, Sam Mendes (American Beauty) et Rob Marshall (Chicago) l'ont remise au goût du jour en 1993. C'est cette version grisante que programme actuellement le Théâtre Marigny jusqu'à la fin décembre. Dans un décor sur deux niveaux, une musique live avec un orchestre et des costumes osés, on suit les pérégrinations d'un écrivain américain et de Sally Bowles - excellente Claire Pérot - dans une ambiance de tripot débridée.

Emmanuel Moire, en maître de cérémonie, ouvre les portes du Kit Kat Club pour une soirée dans le Berlin des années 1930. L'occasion de vibrer au rythme des chorégraphies entraînantes et de la vie délurée de l'époque. Avec cette distribution réjouissante on quitte Paris pour Berlin quelques heures.

Un spectacle à voir au Théâtre Marigny, à Paris (5ème), Métro Champs-Elysée Clémenceau.