Le Festival "Les Rockalies" accueille Jimi Jamison Samedi à St Martin de Fontenay (Caen)!

Jimi Jamison est l'un des dix meilleurs chanteurs de rock au monde, on lui doit notamment des classiques du genre tel que Burning Heart, Eye of the Tiger (bande originale de Rocky IV), et I'm always here, chanson du générique de la série TV Alerte à Malibu. Le vainqueur de la Nouvelle Star édition 2004, Steeve Estatof sera également présent. Les groupes Wig Wam et SHAKRA proposeront aussi leurs compositions hard/Rock durant la soirée!



Ouverture des portes à 18h, rendez vous à l'espace Coisel de Saint-Martin-de-Fontenay.

Tarifs : 13€ en prévente / 15€ sur place.

Plus d'infos sur www.rockalies.com



Ecoutez Grégory Bellery, Chargé de Communication du Festival, nous parler à J-2 de cette 9ème édition!