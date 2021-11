Caen. Tennis de Table : un derby Argentan-Caen très attendu en Pro B

En matière de tennis de table, la Normandie fait toujours figure de locomotive dans les deux divisions de l'élite hexagonale et le succès du Ping dans la région ne se dément pas.

Cette saison, c 'est Rouen, seule formation de Pro A qui occupe le devant de la scène avec un effectif de haute qualité, équipe qui se déplacera ce soir à Hennebont pour le compte de la 4e journée.

Derby toujours passionnant

Mais les yeux des amateurs de Ping seront ce soir, tournés vers Argentan et la Pro B, où la Bayard Argentan locale accueillera le Caen TTC, formation descendue cette saison de l'élite et qui compte bien y revenir rapidement. Auteurs d'un début de saison identique, avec deux succès et un revers, les deux clubs au plus riche palmarès dans la région vont sans doute, se livrer un duel acharné comme l'a confié Laurent LAUNAY, l'entraîneur ornais.

