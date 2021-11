Tennis: Caroline Garcia, un baptême du feu difficile au Masters

Halep, qui défend sa place de N.1 mondiale face à une meute de prétendantes -- six des sept autres participantes à ce Masters peuvent encore la détrôner -- n'a pas laissé beaucoup de marge de manoeuvre à la N.1 française, qu'elle a battue en deux sets 6-4, 6-2.

Garcia, novice dans la compétition, n'a donc pas pu rééditer son exploit de la finale du tournoi de Pékin début octobre, où elle avait battu Halep, qui n'était alors pas encore officiellement N.1 mondiale, en trois sets.

La Lyonnaise, moins percutante que d'habitude au service (0 ace), l'a perdu quatre fois dans cette partie où elle n'a réussi à ravir qu'une fois celui d'Halep.

"Ça ne s'est pas passé comme je le souhaitais, mais ça n'est pas encore fini", a déclaré Garcia.

"Je suis heureuse, super contente d'avoir gagné ce premier match dans le premier tournoi que je dispute en qualité de N.1 mondiale", s'est réjouie pour sa part Halep.

"Mais cela n'est pas la chose la plus importante pour moi en ce moment. Le plus important est de gagner les matches que je joue ici".

Dans le second match du jour, Caroline Wozniacki, la plus chevronnée des quatre joueuses de ce groupe rouge, a détruit l'Ukrainienne Elina Svitolina, qui avait remporté leurs trois précédentes confrontations dont deux cette année en finale des tournois de Dubaï et Toronto, 6-2, 6-0 en moins d'une heure.

Le score a été accroché jusqu'à 2-2, avant que Wozniacki n'aligne dix jeux de suite.

"J'ai vraiment très bien joué, j'ai bien servi, et je suis toujours restée agressive", s'est satisfait la Danoise après sa démonstration dans ce match où elle n'a commis que 5 fautes directes et converti toutes ses balles de break (5 sur 5).

Svitolina voulait, elle, rapidement oublier ce cauchemar. "Je vais tâcher d'oublier cette journée et essayer de disputer mon prochain match comme si rien ne s'était passé", a déclaré l'Ukrainienne, dépitée.

Résultats de la 2e journée du tournoi WTA de Singapour, disputée lundi:

Simple dames Groupe rouge:

Simona Halep (ROM/N.1) bat Caroline Garcia (FRA/N.8) 6-4, 6-2

Caroline Wozniacki (DEN/N.6) bat Elina Svitolina (UKR/N.4) 6-2, 6-0

A LIRE AUSSI.

Tennis: plus de N.1, plus de Françaises à Rome

Roland-Garros: Murray vise une 4e demi-finale d'affilée

US Open: Sharapova offre à New York une soirée de gala

Open d'Australie: les Français Garcia et Paire éliminés au 3e tour

Wimbledon: le Big Four à l'heure au rendez-vous du "Manic Monday"