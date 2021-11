Concert. Samba de la Muerte pour une chaude soirée au Cargö à Caen

Pour cet événement rebaptisé "Chaude soirée", le Cargö à Caen (Calvados) accueille jeudi 2 novembre 2017, Samba de la Muerte et Roméo Elvis & Le Motel.

La soirée s'ouvrira avec Roméo Johnny Elvis Strauss Van Laeken. Ce rappeur à la voix grave et au flow hypnotique a déjà signé quelques singles déroulant un univers sarcastique et totalement imprévisible. Déjà culte, Morale, véritable ovni de la planète rap, a propulsé en l'espace de quelques mois ses créateurs au rang de valeurs sûres du hip-hop made in Belgium. Roméo Elvis, un jeune rappeur au timbre ravageur en binôme avec Le Motel, un "artisan" du beat.

Une touche normande

Suivra Samba De La Muerte, le quatuor masculin qui fera basculer les horizons musicaux des spectateurs. Le groupe indé-folk réchauffera l'ambiance de ce début de mois de novembre avec ses titres sudistes et dansants. Mené par Adrien Leprêtre, le groupe signe un premier album, Colors, après 3 EP et avoir fait ses armes en live à travers l'Europe. De retour à la maison, les Normands concluent leur tournée avec une dernière date qui s'annonce comme une chaude soirée.

Pratique. Jeudi 2 novembre, de 20h30 à 01h. Le Cargö. De 15 à 18 €. Tél. 02 31 86 79 31.

