Bayeux : ”C’était complètement débile”

Ils y trouvent un pied de biche et ont alors l’idée de voler quatre vélos dans une réserve afin de rentrer chez eux. Le plus âgé d’entre eux se fait interpeller, avant 8 h du matin, en train de chevaucher son larcin. Les autres vélos sont retrouvés auprès de jeunes gens qui s’empressent de donner les noms de leurs donateurs.

Le procureur s’emporte

Jeudi 20 octobre, les quatre acolytes étaient jugés devant le tribunal correctionnel pour vol aggravé, puisqu’en réunion. Le plus âgé était absent tandis que les trois jeunes, sans antécédents, plutôt penauds, se dandinaient d’un pied sur l’autre à la barre du tribunal. A tel point que le procureur s’est emporté : “On dirait trois gamins de quatre ans et demi ! Vous savez que pour un tel vol sans réflexion, vous encourez jusqu’à sept ans d’emprisonnement ?” Un seul répond : “Oui, c’était complètement débile”.

Ils ont été condamnés à trois mois de prison avec sursis et soumis à l’exécution d’un travail d’intérêt général de 100 heures. Quant à l’absent, il a lui aussi écopé de trois mois avec sursis et 600€ d’amende. Tous devront indemniser le stade pour un montant de 1 970 €.