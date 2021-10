Hors Normandie. Victoria's Secret Fashion Show : les 10 top-modèles les plus attendues

Défilé le plus attendu de l'année, le Victoria's Secret Fashion Show (VSFS) sera diffusé le 28 novembre prochain sur CBS, avec en vedettes les plus belles femmes de la planète. Anges, mannequins incontournables, et nouvelles venues présenteront les nouvelles créations de la marque à Shanghai, ainsi que le fruit de sa collaboration avec Balmain. A un peu plus d'un mois du show, tour d'horizon en images des dix tops modèles les plus attendues.