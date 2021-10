Rouen. Football: encore une défaite cruelle pour Quevilly Rouen Métropole à Auxerre

La spirale de défaite n'en finit plus pour Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) avec une nouvelle défaite sur la pelouse d'Auxerre lors de la 12e journée de Ligue 2, vendredi 20 octobre 2017. Score final 2-1.

Le match

Comme le dit souvent Manu Da Costa, le coach Normand, "l'histoire se répète" et cela s'est encore vérifié lors de cette rencontre chez les Bourguignons ou ce sont pourtant les joueurs de l'agglomération rouennaise qui ouvrent le score en première mi-temps sur un penalty transformé par Mathieu Duhamel. Ce n'est qu'à la 68e minute que les locaux vont réussir à égaliser sur un centre et une reprise de Yattara. Au pire, un match nul aurait pu redonner un peu de confiance et prendre un point mais non, dans les arrêts de jeu, les Auxerrois obtiennent un penalty que se chargera de transformer Sane pour donner la victoire à son équipe.

Les buts

29e: sur un face à face avec Boujedra, le gardien Auxerrois provoque la faute et Mathieu Duhamel transforme le penalty dans la lucarne gauche du gardien adverse.

Auxerre: 0 - QRM: 1

68e: sur un centre coté droit, c'est Yattara qui reprend de volée un ballon qui termine sur la droite d'Hartock.

Auxerre: 1 - QRM: 1

90+3: Après une faute dans la surface de Jordan Lefort qui prend le pied d'un joueur Auxerrois, Sane transforme le penalty sur la gauche de Hartock.

Auxerre: 2 - QRM: 1

La fiche

Arbitre: M. Dechepy. Affluence: 5630.

AJ Auxerre: Boucher – Arcus, Polomat, Ba, Sane – Toure (Sane 67'), Adeotti, Philippoteaux, Sackhi – Yattara (cap), Firer (Fumu Tamuzo 67'). Entraîneur: Francis Gillot.

QRM: Hartock – Clauss, Vignaud, Lefort, Salze – Tie-Bi (Rogie 75'), Oliveira (cap), Boujedra (Plumain 83'), Basque – Caddy (Taufflieb 52'), Duhamel. Entraîneur: Emmanuel Da Costa.

