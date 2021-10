Rouen. Football (Ligue 2, 11e journée): Même à Diochon, Quevilly-Rouen ne décolle pas

Le match

Un penalty non sifflé en début de rencontre, une frappe sur la barre de Mathieu Duhamel en début de 2e mi-temps et une intervention manquée sur le but inscrit par Gimbert à la 76e minute et c'est une nouvelle déception pour le club de l'agglomération rouennaise. Et les maux sont toujours les mêmes, une grosse combativité et du jeu intéressant mais la réussite n'est toujours pas du côté normand. Au classement, les joueurs de Manu Da Costa sont toujours à la 19e place à quatre points du barragiste Lens. Prochaine journée de championnat vendredi 20 octobre 2017 à Auxerre.

Les buts

76e: sur un débordement coté droit et un centre à mi-hauteur du latéral droit, Jordan Lefort est trop court, effleure le ballon mais pas suffisamment pour Gimbert qui contrôle, se retourne et frappe à bout portant en force d'un Hartock impuissant.

QRM: 0 - AC Ajaccio: 1

La fiche

Mi-temps: 0-0, Arbitre: M.Galliouste, Affluence: 4876 spectateurs

QRM: Hartock, Salze, Gobron, Lefort, Clauss, Oliveira; Rogie, Boujedra, Duhamel, Taufflieb, Madiani

Ajaccio: Leca, Sainati, Hergault, Cabit, Avinel, Coutadeur, Nouri, Boe Kane, Cavalli, Wissa, Gimbert.

But : Ajaccio : Gimbert (76e)

