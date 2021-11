Interactif. A Rouen, l'humoriste Amaïa livre ses états d'âme depuis sa salle de bain

Amaïa, épaulée par Sophie Teulière écrit et se produit sur scène depuis ses 24 ans. Aujourd'hui, à 31 ans, elle livre une version revue et corrigée de son dernier spectacle, Pièce Unique, un seul en scène interactif dans lequel elle livre ses états d'âme à découvrir au théâtre de l'Almendra le 28 octobre.

Quels sujets abordes-tu dans ce spectacle?

"Je me prépare dans la salle de bain pour une soirée à laquelle est convié également le garçon que j'admirais au lycée. C'est le fil conducteur de mon spectacle qui va me permettre de parler de tous les sujets qui me tiennent à coeur: les gens qui m'énervent, tout ce qu'on peut s'imposer quand on est une fille, les petites peurs, les codes de la société. Je parle aussi du fait de grandir, de devenir une femme et de savoir rester naturelle."

Pourquoi est-ce dans la salle de bain que se déroule cette histoire?

"Quand je suis dans ma salle de bain je chantonne, je parle toute seule, je grimace devant le miroir, je traîne... C'est un moment où on s'observe, où on prend du temps pour soi, et devant le miroir on réfléchit! Je voulais exploiter ce moment de bavardage solitaire, inviter le public et partager les réflexions qui me viennent quand j'y suis."

Quel genre d'humour pratiques-tu?

"Je pratique l'absurde, l'auto-dérision et la caricature. Je passe par des styles très différents du stand-up à l'improvisation, c'est musical parfois, visuel souvent et surtout burlesque. J'ai envie que le public sorte de la salle de spectacle en ayant l'impression d'avoir vu beaucoup de choses différentes et inattendues. Et j'aime aussi l'interaction avec le public. C'est une part majeure de mon spectacle. Je suis plutôt en mode copinage avec le public. J'adore quand à la fin la salle se transforme dans un joyeux bordel, quand tout le monde y met du sien!"

Pratique. Samedi 28 octobre à 20h30. L'Almendra à Rouen. Tarifs 10 à 15€. Résa sur theatrealmendra76@gmail.com

A LIRE AUSSI.

Fiona: avant le verdict, un flot de paroles mais toujours pas de vérité

Le one-woman-show d'Amaïa, une véritable Pièce unique à Rouen

Normandie : rencontre avec Sébastien Duramé, candidat de L'amour est dans le pré

Mat Bastard : "Granville ? J'ai hâte d'y être !"

Après trente heures sous les décombres, Lucia revient à la vie