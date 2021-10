Caen. Jeux vidéos : devenez le représentant du Stade Malherbe lors d'une compétition de "e-sport"

Chauffez vos pouces et aiguisez vos manettes : le Stade Malherbe Caen (Calvados) lance son premier tournoi de e-sport (sport électronique), sur le jeu FIFA18. Les pré-inscriptions commencent lundi 23 octobre et durent jusqu'au 13 novembre.

"On cherche toujours à atteindre une cible qui soit la plus large possible, explique Pierre Cormier, le directeur commercial du club, s'adresser à des jeunes est important et aujourd'hui le e-sport est une activité en plein développement".

Le Stade Malherbe se lance donc dans la mouvance. "Dans notre logique de formation, on cherche plutôt à trouver les pépites de demain en organisant ces tournois. Et au fur et à mesure pourquoi pas trouver les futurs représentants du SMC version e-sport".

Le but de libérateur de Ronny Rodelin

Pour ces tournois, le stade s'est allié avec le vidéaste FIFA Bennnzz et la société Confluence E-sport. Cette dernière a eu l'idée de se lancer dans l'aventure après le but de Ronny Rodelin, à la fin du championnat 2016/2017, synonyme de maintien en Ligue 1.



"Pour être un bon représentant, il faut déjà très bien jouer à FIFA, sourit Pierre Cormier, le fait d'être Normand est aussi un critère important et puis la connaissance aussi du club. Si notre représentant est un de nos supporters c'est mieux".

Grande finale le 13 janvier

Les inscriptions sont gratuites et ouvertes à toutes et tous. Les phases de qualification auront lieu les 25 novembre, 2 décembre, 9 décembre et 16 décembre au stade Michel-d'Ornano. Les huit finalistes de chaque phase qualificative se retrouveront pour une grande finale samedi 13 janvier au stade Michel-d'Ornano afin de se disputer le titre de vainqueur de la SMC eSport Cup.