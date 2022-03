Grave accident sur les routes de la Manche

Les secours sont arrivés rapidement sur place, un homme de 78 ans, en arrêt cardiaque à l'arrivée des secours est très gravement blessé il a était héliporté vers le CHU de Caen.



Deux personnes plus légèrement blessées sont à l'hôpital Mémorial de St Lô, il s'agit d'un homme de 48 ans et d'une femme de 69 ans.



La circulation reste actuellement alternée dans le secteur et au moins jusqu'à 18h.



Plus d'information dans le journal de 18h sur Tendance Ouest.



Suivez l'info trafic chaque 1/2h sur Tendance Ouest et dès que l'actualité le nécessite.