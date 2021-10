C'était il y a quelques années à un concert des One Direction, groupe alors à son apogée. Dans la salle, de nombreuses jeunes fans américaines dont notre ado de 16 ans qui a préféré garder l'anonymat. C'est un des plus beaux jours de sa vie, elle se lâche et crie son amour à ses chanteurs préférés.

Mais le lendemain, elle a un peu de mal à respirer, elle se sent continuellement essoufflée. Une gêne qui dure le surlendemain également alors elle décide de consulter et là le verdict tombe: pneumothorax!

Ce diagnostic correspond à un affaissement des poumons et une présence d'air entre les poumons et la cage thoracique. Les radios révèlent aussi un pneumomediastinum, de l'air dans l'espace qui sépare les deux poumons, et un pneumoretropharyngeum: de l'air à l'arrière de la gorge.

Une présence de ces 3 afflictions en simultané et de façon "spontanée" est plus que rare et ce cas a donc fait l'objet d'une publication dans une revue scientifique médicale.

Les médecins n'ont pas réussi à trouver le trou dans les poumons qui a permis la fuite de tout cet air, mais soupçonnent une rupture de la trachée durant le concert suite à des cris trop intenses. Un trou qui se serait résorbé immédiatement après sa création.

Heureusement, du repos a suffi à soigner l'adolescente qui s'en est donc très bien remise.

Les médecins ont désormais ajouté "cris à un concert pop" comme cause des pneumothorax! On peut donc bien crier à s'en époumoner....

