Les fans de One Direction ont eu la bonne surprise de découvrir les coulisses de "Sory of my life", le dernier single du groupe.



One Direction dévoile les coulisses de "story of my life"

Une vidéo particulière

Dans le décor du clip, on devine des guirlandes de photos accrochées sur tous les murs de la pièce. Plus de 6700 vraies photos des garçons ont été utilisées. L’idée est de retracer leurs parcours. Une plongée dans l'intimité et l'enfance (pas si lointaine) de One Direction.

Le nouvel album "Midnight Memories" sera dispo dans quelques jours, le 25 novembre.