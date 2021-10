Bois-le-Roi. Danielle Darrieux, actrice légendaire, est décédée chez elle en Normandie

L'actrice Danielle Darrieux est décédée ce mardi 17 octobre 2017, à l'âge de 100 ans chez elle en Normandie, à son domicile de Bois-le-Roi dans l'Eure.

L'actrice a tourné plus de cent films. Archétype de la beauté féminine pour les générations d'avant-Guerre, Danielle Darrieux a été l'inoubliable partenaire de Jean Gabin dans "La Vérité sur Bébé Donge" (1953) et de Gérard Philipe dans "Le Rouge et le Noir" (1954). Elle fut aussi l'inoubliable comtesse Louise de..., aux côtés de Charles Boyer et Vittorio De Sica, dans "Madame de...", adapté en 1953 par Max Ophüls et tiré du roman de Louise de Vilmorin.

Née le 1er mai 1917 à Bordeaux, Danielle Darrieux tourne à 14 ans son premier film, "Le Bal". Appréciée pour sa blondeur charmante et sa fraîcheur espiègle, elle joue d'abord dans des comédies, avant d'aborder des rôles plus dramatiques et de triompher dans "Mayerling" aux côtés de Charles Boyer (1935). Parallèlement, elle mène dès 1932 une carrière internationale qui la conduira à Hollywood et, au théâtre, à Broadway.

'Les Demoiselles de Rochefort'

En 1967, Jacques Demy lui donne un rôle dans "Les Demoiselles de Rochefort" (1967). Celui de la mère des fameuses jumelles incarnées par Catherine Deneuve et Françoise Dorléac : à 50 ans, Danielle Darrieux continue d'incarner des personnages de femme ravissante, élégante et drôle.

Plus tard, sous la direction de Paul Vecchiali ("En Haut des marches",1983) ou d'André Téchiné ("Le Lieu du crime", 1986), l'actrice montre qu'elle n'a rien perdu de sa verve. En 2002, François Ozon la choisit pour incarner l'aînée des "Huit femmes".

Danielle Darrieux s'était mariée trois fois, avec Henri Decoin, le richissime play-boy, Porfirio Rubirosa et le scénariste Georges Mitsinkidès, décédé au début des années 90. Avec ce dernier, elle avait adopté un fils, mort lui-même peu après son mari.