Festival Rockalies : du lourd pour la 9e édition

Grand gagnant de l’émission “La nouvelle star” en 2004, Steeve Estatof ouvrira le bal dès 18h. Il sera suivi de près par les Suisses du groupe Shakra, et leur hard-rock mélodique. Pour continuer à monter en volume, la soirée continuera avec les norvégiens du groupe Wig Wam, connus pour leur style “glam rock”. Enfin, la soirée s’achèvera avec le show exceptionnel de Jimi Jamison, ex-chanteur des Survivors, auteur notamment du célèbre Eye of the tiger ou encore de la BO d’Alerte à Malibu.

Pratique. Samedi 29 octobre dès 18h espace Croisel à Saint-Martin de Fontenay. 13/15€.

www.rockalies.com