Une nouvelle voie verte reliera Mondeville à Colombelles

La nouvelle voie verte, dont les terrains traversés ont été achetés par l'agglomération, prendra emprise en lieu et place de l’ancien chemin de fer minier qui amenait les matières premières à la Société métallurgique de Normandie.

Objectif : 380 kilomètres

Débutés début septembre, les travaux s’achèveront au printemps 2012 et permettront aux piétons comme aux cyclistes de rejoindre le centre commercial de Mondeville 2 depuis le campus technologique Effiscience de Colombelles. Une voie verte voulue “exemplaire”, tant en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite qu’en matière d’éclairage, de signalétique et d’aménagements paysagers.

“Cette nouvelle portion participe du véritable maillage de pistes cyclables sur notre territoire, dans un environnement encore majoritairement automobile”, précise le président de Caen la mer, Philippe Duron. “A terme, l’agglomération disposera de deux anneaux concentriques et de liens entre eux pour se déplacer plus facilement en mode de transport doux”. L’agglomération compte déjà deux cent vingt kilomètres de voies cyclables, et cent soixante sont en projet.