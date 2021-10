Hors Normandie. Quel prix donnez vous à la maison la plus chère du monde ? La voici en image

A Los Angeles dans le riche quartier de Bel Air cela faisait maintenant plusieurs années qu'un chantier était en cours, celui de la maison la plus chère du monde. Désormais terminée la bâtisse voit le jour et nous en met surtout plein les yeux :

Une résidence principale, 3 annexes, une vue à 360° sur l'océan pacifique c'est clairement le lieu qui fait rêver. La démesure est bel et bien au rendez-vous : 4 piscines, une piste d'atterrissage pour hélicoptère, 30 salles de bains, un casino, une boîte de nuit et une salle de cinéma. Les 1,8 hectares sur lesquels la villa est installée a de quoi en faire rêver plus d'un, seulement son prix va surement en faire reculer beaucoup ! Le futur acheteur devra débourser environ 425 millions d'euros.

Elle a beau être immense, suréquipée et luxueuse, malheureusement cette villa à peine sortie de terre ne jouit pas d'une très bonne réputation. Le richissime voisinage craint de nombreux allers et venues dans cette maison qui avouons-le a plutôt l'allure d'un hôtel.