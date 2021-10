Cabourg. Calvados : prison ferme pour les deux jeunes voleurs

Mercredi 11 octobre 2017, Nils Poisson, âgé de 20 ans et son comparse, Dylan Bernard, âgé de 22 ans ont été jugés pour vols en réunion par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Les faits se sont produits dans le restaurant "Le Champagne-Ardennes" de Cabourg dans la nuit du dimanche 12 mars 2017. Seul le plus jeune, incarcéré pour d'autres causes était présent à l'audience.

Jeunes et déjà un parcours judiciaire

Cette nuit-là, ils escaladent le mur de l'établissement et y dérobent un vélo et des bouteilles de vin. Malgré leur jeune âge, ils ont chacun un parcours judiciaire. Onze mentions figurent dans le casier de Nils Poisson. Il connaît l'incarcération et a déjà été jugé en comparution immédiate.

Quant à Dylan Bernard, il est surtout connu pour des délits relatifs aux stupéfiants.

Des peines fermes requises

La procureure requiert 4 à 6 mois ferme pour le plus jeune des deux prévenus. Deux mois fermes pour le second. La partie civile réclame 300 euros de préjudice matériel pour le vélo.

Pour l'avocate de Nils Poisson, son jeune client n'a pas eu de rôle actif dans ces vols, il a juste suivi. "Il est sans famille, sans attache, sans soutien."

Nils Poisson écope de 3 mois de prison ferme. Dylan Bernard de 2 mois de prison ferme. Ils devront régler 300 euros de préjudice matériel à la partie civile.

