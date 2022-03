Basket : taille patron pour Mondeville face à Nice

Vainqueurs de 28 points (82-54), elles ont dominé les débats tout au long de la rencontre pour mettre fin à une mini-série de deux revers face au dernier de Ligue féminine. " Il fallait faire attention car on n'avait pas le droit à l'erreur, indique la capitaine Ingrid Tanqueray. On a su faire ce qu'il fallait pour gagner. On a plutôt bien démarré le match, et ensuite on a déroulé, on a bien géré. On ne s'est pas fait surprendre." La différence de niveau était trop importante entre des Mondevillaises exploitant pleinement leurs qualités athlétiques dans la raquette (19 rebonds offensifs sur les 35 captés en tout) et de faibles promues niçoises. L'USOM a pris la tête des opérations dès le début de match en s'appuyant notamment sur l'adresse d'Ingrid Tanqueray (22 points). Nice a profité des erreurs locales au début du deuxième quart pour passer de -8 à -3 (23-20, 13'), mais les Mondevillaises ont immédiatement réaccéléré (37-24, 19').

Elles n'ont plus été inquiétées par la suite, malgré une copie largement perfectible (18 pertes de balle notamment). " Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on a été capables de creuser l'écart, gentiment en première mi-temps, mieux par la suite. On a mis un peu plus de rythme et de variation dans notre jeu en deuxième mi-temps", souligne Hervé Coudray. L'entraîneur mondevillais s'est dit surtout soulagé qu'aucune de ses joueuses n'ai été blessée tant les impacts étaient rugueux aux abords du panier. "Au bout d'un moment, ça devient dangereux. J'ai eu peur pendant 40 minutes qu'une joueuse se blesse."

Après des défaites contre Lattes-Montpellier et Challes-les-Eaux, Mondeville a bien démarré sa série de cinq matchs contre des adversaires de deuxième moitié de tableau. Samedi 29 octobre, les coéquipières de KB Sharp se rendront au Hainaut Basket, confronté à un début de saison bien compliqué (une seule victoire, contre Nantes-Rezé, pour quatre défaites). "Ca va être beaucoup moins facile car leurs joueuses ont plus d'expérience et on ne les connaît pas forcément", prévient Ingrid Tanqueray.