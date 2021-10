Au Noodle bar, tout nouveau restaurant qui a ouvert le 26 septembre 2017 au 78 rue du Vaugueux à Caen (Calvados), la nouille chinoise est reine. Cuisinée sous toutes les coutures, elle permet de faire le tour de nombreuses spécialités.

À la plancha ou en soupe

Dans une ambiance chaleureuse, composée de petits lampions de toutes les couleurs, le personnel accueillant propose un menu simple mais bien fourni. Avec mon amie, nous nous laissons tenter par des noodles à la plancha et il y en a pour tous les goûts puisque c'est le client qui choisi sa garniture et la sauce parmi les nombreuses propositions.

Nous avons donc choisi pour l'une des nouilles de riz (4,80€) accompagnés de poulet (2€) et d'ananas (1.50€) avec une sauce curry et noix de coco. Pour l'autre, des ramens (des pâtes de blé faites maison) à 4.80€, accompagnés de crevettes (2.80€) et d'une sauce curry. Les plats sont copieusement servis dans des grands bols. En entrée, nous optons pour des raviolis frits au poulet. Mais nous aurions pu aussi bien prendre des nems aux crevettes ou au porc, des crevettes panées, une soupe thai ou miso.

En plus de nouilles à la plancha, le restaurant propose des bobuns au boeuf, crevette ou poulet entre 7.50€ et 9.50€ et des soupes de nouilles fraîches au boeuf, canard laqué, crevettes ou porc. Le tout est cuit minute. Une bonne adresse pour manger chaud et découvrir de nouvelles saveurs. Et pour les plus pressés, les plats sont également à emporter!

Pratique. Noodle bar, 78 rue du Vaugueux à Caen. 09 83 01 21 47