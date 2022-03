Idées loisirs Normandie : Week-end du 22 et 23 octobre

En sport ce week-end le 3ème Vétathlon du Mesnil au Val près de la Glacerie lancera son départ à 10h. Au programme 3 courses sur 3 distances qui mélangent course à pied et VTT . Vous pouvez concourir seul ou par équipe. Vous avez pu entendre tout à l'heure l'organisateur dans le ça se passe près de chez vous.Toutes les infos sur www.tendanceouest.com



Le 3ème Festival Mange ta Soupe continue à Carentan. Jusqu'à demain, environnement, santé, solidarité, convivialité et éco-responsabilité seront mis en avant. Participez à des ateliers culinaires, concerts, marché du terroir.

Retrouvez toutes les infos sur mangetasoupe.eu.





Demain à Condé sur Vire, c'est le 2ème salon des miniatures et jouets anciens. De 9h à 18h, venez choner autos, train, avions, batea, jouets & jeux anciens bois, tôle & mécanique, poupées, ours, peluches, maquettes, figurines...& aussi vous balader dans les puces des couturières

C'est à la salle Condé Espace dénichez les objets de votre enfance qui pourront faire de beaux cadeaux de Noël.



Les virées francophones démarrent ce week-end à La Glacerie. Et vous pourrez entendre à 20h30 Hélène Ségara. Entrée 30 euros.





Tout ce week-end, au parc des expositions de Lisieux, c'est le salon de l’habitat : ma maison, ma déco. Le salon de toutes vos envies : Ameublement, décoration, construction, habitat, amélioration de l'habitat, énergies nouvelles et renouvelables, organismes financiers, équipements, aménagement. Entrée 3 euros.





Avis aux amateurs de livres anciens, aujourd'hui à Luc sur mer, c’est le « marché aux bouquins » salle Brummel dès 9h.





A la fermeture éclair à Caen, c'est soirée « Pommeau, teurgoule, débarquement ». Vous pourrez écouter La Terre Tremble, Panpanpan et Dustman Dilemna pour une performance sonore. Entrée 5 euros.



C'est en ce moment le 5ème festival « cinéma et musique » au Cabieu à Ouistreham. Jusqu'à demain, découvrez ou redécouvrez des films qui ont marqué par leur bande originale. Le cinéma se situe 5 avenue cabieu. Retrouvez toutes les infos sur le tendanceouest.com









Jusqu'à demain, c'est le foire Saint Luc à Gavray ! Au programme, Vide-Grenier, Chiens et Volailles, Foire traditionnelle : Confection, objets divers, habitat, loisirs, véhicules, agricole, gastronomie … mais aussi la traditionnelle foire à la citrouillle !





Le groupe nantais Malted Milk proposera ses compositions funk, soul et blues au public du Normandy à St Lô dès 20h30.





Demain, le groupe Lily Wood and The Prick, qui a reçu la victoire de la Musique 2011 du groupe révélation du Public, sera en concert à Tourlaville, à l’Espace Culturel Buisson. Au programme de la Pop Folk Electro. Début du concert dès 20h45.





Aujourd'hui, c'est la troisième édition du Festival Les Saint-Sauveurs du Rock avec les groupes Tootchak, La Tchoucrav, Jetblast et OXP ! RDV dès 20h à l'Espace culturel de St Sauveur Lendelin. Toutes les infos sur www.tendanceouest.com





Fan de BD, ne manquez pas la venue d'invités prestigieux cet après-midi à Caen ! Les créateurs de « Titeuf » sont présents à la librairie « la cour des miracles » pour une séance de dédicaces. Il y a donc le scénariste Zep et le dessinateur Tébo, qui ont aussi collaboré sur la revue « Tchô ! » et « Captain Biceps ». C'est d'ailleurs particulièrement le 5ème tome des aventures du héros qu'ils viennent dédicacer. RDV à « la cour des miracles », 51 rue froide de 15h à 19h.





Quelques jours avant leur enregistrement du nouvel album en public, le groupe A fond d'cale donne un concert ce soir au Soubock à Cauville. C'est à 22h, entrée à 10€.





Jusqu'au dimanche 30 octobre, c'est le festival « drakkar'toon » au cinéma « le drakkar » de Dives sur mer. Ce festival d'animation permettra de découvir des classiques et voir des nouveautés du genre comme le nouveau Tintin de Spielberg. Une bonne idée sortie pour les vacnaces. Toutes les infos sur www.drakkardives.fr





Venez profiter jusqu'à la fin du week-end du jumping international 3 étoiles de Caen. C'est aujourd'hui le jumping 2 étoiles de 9h à 19h, entrée gratuite. Aujourd'hui c'est aussi une journée d’animations équestres gratuites à l'intérieur du parc des expositions hall 3, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. Envie de monter à cheval, de s’initier à la voltige, de permettre à vos enfants de faire du cheval ou du poney, c’est possible !

Le jumping 3 étoiles commencera ce soir à 19h30, et cette fois-ci ce sera ce sera payant.





A St Pierre de Coutances, il y a du théâtre cet après-midi. Mathilde et Raymond préparent leur émission de Radio Nature spéciale abeilles. Ils attendent l'arrivée de l'apiculteur local pour l'interviewer, en vain. A voir dès 6 ans. Représentations à 15h et 18h à la salle Sous Les Pylônes.







Ce soir, la ligue 1 continue. Caen accueille Montpellier au stade Malherbe à 18h45. Suivez la rencontre en direct sur Tendance Ouest avec nos spécialistes footballistiques et partagez vos réactions sur tendanceouest.com