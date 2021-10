Rouen. Bonne table à Rouen : Léo à table, quartier de la Grand Mare

Il y a quelques semaines, nous vous présentions l'initiative originale des créateurs du restaurant Léo à table, dans le quartier de la Grand Mare sur les Hauts de Rouen (Seine-Maritime). Un restaurant d'insertion, qui milite pour le retour à l'emploi en plaçant le goût et les produits locaux au coeur de son projet. Nous y sommes retournés pour une petite pause-déjeuner.

Le cadre est sympathique avec une ambiance bistrot moderne, où les grandes tables modernes se mêlent aux tables hautes avec tabourets pour les clients seuls. Sur la carte, le plat du jour s'affiche fièrement à seulement 5,90 € pour convenir à toutes les bourses. Mais pour tester le talent du chef, je m'attaque à une formule entrée, plat et dessert à 13,90 €.

Que des produits frais

Pour commencer, je me tourne vers le "Salad bar", qui propose un assortiment de crudités avec tout un choix d'assaisonnements possibles. Impeccable pour s'ouvrir l'appétit. Puis j'opte en plat pour un sauté de porc aux quatre épices, servi avec des potatoes maison. La viande est tendre et parfaitement relevée. Les pommes de terre sont croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur. Rien à redire !

Pour le dessert, je me laisse tenter par une belle part de tarte tatin. Le fait qu'elle arrive froide est dommage, mais c'est vite éclipsé par sa douceur et le petit pot de crème qui l'accompagne. Une parfaite note sucrée avant de reprendre le chemin du bureau.

Pratique. Léo à table, 1 rue Georges Braque à Rouen.

