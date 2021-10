Rouen. Didier Cauchois, chanteur de Primal Age : 30 ans de passion métal

Didier Cauchois est âgé de 49 ans et il est préparateur émail dans une entreprise de chaudière. Mais il est aussi chanteur de métal hardcore au sein du groupe Primal Age, depuis 1995. "Je me souviens très bien du déclic vers le métal lorsque j'étais ado. J'avais une culture rock, Téléphone, Police. Et puis un ami m'a fait découvrir ACDC avec l'album Highway to Hell en 1979. J'ai tout de suite été attiré par l'énergie que dégageait ce groupe." La suite s'enchaîne tout naturellement. Didier découvre la batterie, des amis d'enfance jouent de la guitare et les premières reprises commencent à résonner dans un garage de Gisors (Eure).

"J'ai voulu essayer de faire quelque chose de plus sérieux"

Petit à petit, Didier veut aller plus loin. Il quitte Gisors pour "exporter sa musique". Les choses se professionnalisent au fil des rencontres. Plus de répétitions, les premières compositions et puis le premier album. Entre-temps, et de manière un peu impromptue, le Normand passe de la batterie au chant. "Il nous fallait un chanteur, cela m'attirait."

À ces débuts, pas une répétition ne se terminait sans extinction de voix. Peu à peu, Didier a appris à maîtriser le difficile chant du métal. "J'ai pris des cours avec un professeur de chorale et chant classique qui m'a donné des techniques, notamment pour préparer mes cordes vocales." Le passionné se révèle. "Le contact avec le public et l'énergie que l'on peut communiquer me font vibrer. C'est moins frustrant que lorsque l'on est batteur."

Le groupe trouve son style dans le métal hardcore, commence à enchaîner les concerts en France et à l'étranger jusqu'à même participer au Hellfest en 2007, le plus important festival de métal en Europe à Clisson (Loire-Atlantique). Le dernier EP, A Silent Wound, est sorti au mois de mars. Primal Age reprend la route, avec des dates prévues à Niort, Tulles, Nantes, Angers ou Paris, puis en Hollande et en Suisse. Et Didier entend bien en profiter au maximum. "Je ne vais pas continuer le métal pendant encore 10 ou 20 ans", confesse-t-il. Malgré tout, le prochain album se prépare déjà... Avis aux amateurs, il devrait faire vibrer quelques tympans d'ici fin 2018, ou début 2019.

Écoutez A Silent Wound, extrait du dernier EP éponyme de Primal Age :

A LIRE AUSSI.

Musique électro à Rouen : Petit Biscuit deviendra grand

Rap et littérature, Gaël Faye excelle sur toute la ligne

Jacob Collier : la passion et l'innovation au service du jazz