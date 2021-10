Condé-sur-Sarthe. Un officier et deux surveillants ébouillantés par un détenu à Condé sur Sarthe

Il était environ 10h, lundi 2 octobre 2017, au centre pénitentiaire de Condé sur Sarthe, près d'Alençon (Orne) lorsqu'un officier et deux surveillants ont reçu une gamelle d'eau bouillante, jetée par un détenu.

Les trois personnels pénitentiaires venaient confirmer au prisonnier un durcissement de ses conditions de détention. Il les a alors aspergés de l'eau de sa bouilloire.

Transferés aux urgences de l'hôpital

Les trois personnels pénitentiaires ont été transférés aux urgences du centre hospitalier d'Alençon.

Le détail des faits avec Emmanuel Guimarès, du syndicat FO Pénitentiaire:

Emmanuel Guimarès Impossible de lire le son.

Aux dernières nouvelles, l'un des trois personnels est brûlé au visage, au torse sur le flanc droit et à l'avant-bras droit, le second au bras, et le troisième à l'épaule, au torse, et au bras.

A LIRE AUSSI.

Orne : agression au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe, les surveillants portent plainte

Condé sur Sarthe: 4 ans de prison pour le détenu qui a agressé les surveillants

Violences à la prison de Condé-sur-Sarthe : un surveillant en garde à vue

Prison de Condé-sur-Sarthe: deux surveillants sauvent la vie à un détenu

Un surveillant agressé à coups de pic artisanal à Condé sur Sarthe