Il s'appelle Teotronica et c'est avec une facilité déconcertante et sans l'ombre d'une erreur qu'il joue, chante, et même réagit s'il a un public face à lui. Son secret sont ses 19 doigts, dont le nombre n'est pas un hasard. Son inventeur pense qu'il s'agit du nombre parfait pour couvrir le clavier et y jouer une mélodie, ou une chanson. Découvrez ci-dessous le fruit de 4 années de travail. Son papa est italien, a 34 ans et s'appelle Matteo Suzzi.