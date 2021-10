GP de Malaisie: Verstappen (Red Bull) s'impose devant Hamilton (Mercedes), Vettel (Ferrari) 4e

Parti dernier, l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) a terminé en 4e position et ainsi limité la casse sur Hamilton, leader du championnat, qui le devance désormais de 34 points. Après avoir passé la ligne, Vettel a été pris dans un accrochage avec le Canadien Lance Stroll (Williams), et perdu sa roue arrière gauche. Son équipier finlandais Kimi Räikkönen n'a pas pris le départ de la course en raison d'un problème mécanique.

