Avec une programmation de 110 concerts et 60 000 entrées par an, le 106 confirme son succès auprès des groupes musicaux et du public. Beaucoup d'artistes connus et internationaux s'y produisent. "Nous disposons d'un superbe équipement technique et figurons dans les 10 salles de taille intermédiaire qui font la vie musicale en France, affirme Jean-Christophe Aplincourt, le directeur. C'est un beau lieu où les artistes sont contents de venir et où le public réagit très bien."

Déjà complets

Le 106 accompagne aussi les artistes du territoire. "Nous avons des studios utilisés par 400 groupes !", précise le directeur. Quand ils sont prêts, les groupes sont présentés dans le cadre du 106 expérience, ou proposés en première partie des têtes d'affiche. Côté têtes d'affiche cette saison, Amadou et Mariam, Ayo ou encore le jazzman Marcus Miller et des concerts affichent déjà complets, c'est le cas de Gauvain Sers ou du groupe britannique Archive.

Des événements fixes

La salle accueille aussi des manifestations telles que le festival Worldstock, le 18 octobre, le marché de Noël Plaisir d'offrir en décembre, les nuits de l'aligator en février et le Festival Rush au mois de mai. "Bien sûr, nous avons une programmation musicale mais aussi des conférences et des expositions", conclut le directeur en nous faisant visiter celle sur la musique Punk actuellement visible dans le hall.