Caen. Test à effacer

La Tendance List est à retrouver chaque dimanche entre 10h et 12h sur Tendance Ouest. C'est le classement de vos hits préférés.

Pour voter: soutenez les derniers hits diffusés sur l'antenne. Allez dans l'historique des titres diffusés et cliquez sur le pouce levé à côté du hit que vous venez d'entendre (ou plus loin dans les archives) pour lui donner une voix.

Gros changement en ce dimanche 24 septembre 2017. La Tendance List a un nouveau vainqueur: Calvin Harris! Le DJ met fin à 1 mois d'hégémonie de Charlie Puth et son titre "Attention".

La meilleure progression est attribuée à Huko, présent au Tendance Live de Cherbourg en Cotentin le 29 septembre, et son titre "Blind" qui gagne 15 places et est donc 28ème. La pire dégringolade est pour "Skin" de Rag'n'bone man qui se prend une gamelle de 13 places et redescend en 23ème place.

La meilleure entrée est "Private dancer" de Julian Perretta qui est 39ème.

