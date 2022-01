La nouvelle saison de l'ODC

Thomas Dutronc, Michel Delpech, Arthur H, Luce, La grande Sophie pour têtes d?affiches musicales : l?ODC, Office départemental de la Culture de l?Orne, qui travaille sur les saisons culturelles d?une vingtaine de communes et Communautés de Communes ornaises, a dévoilé ce matin sa programmation ? jusqu?en juin prochain.



Conséquence de la crise économique, André Dubuisson, président de l?ODC a souligné la fréquentation en baisse, la saison dernière, au festival Autour d?un piano, au Printemps de la Chanson, pour les pièces de théâtre.

La 1ère édition du Festival Vibramôme à Flers à aussi eu du mal à trouver ses marques. Pour la seconde édition, ce sera : fanfare dans les rues, et des têtes d?affiches, comme Chanson + Bifluorée ? ou Pigalle, avec François Adji Lazarro dans des chansons pour enfants!



Quand au Printemps de la Chanson, l?affiche est déjà quasi bouclée ? et ce n?est pas évident, si longtemps avant le Festival!



Parmi les nouveautés : le festival « autour d?un piano » au Château de Carrouges : s?ouvre au jazz, avec Andy Shepard.



Toute la programmation de l?Office départemental de la culture de l?Orne, en lien en cliquant ci-dessous:

